29 мая 2026, 19:14 | Обновлено 29 мая 2026, 19:25
«Он давай на меня быковать». Журналист рассказал о конфликте с Шевченко

Константин Андриюк не ожидал такого от опытного футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный журналист Константин Андриюк рассказал о скандальном интервью с бывшим нападающим «Динамо», «Милана», «Челси» и сборной Украины, а ныне президентом УАФ Андреем Шевченко.

Осенью 2011 года после матча со «Сток Сити» в рамках группового этапа Лиги Европы Андриюк решил взять комментарий у тогдашнего лидера «сине-белых».

«Андрей Шевченко пришел с настроем «отговорить свое». Я его спрашиваю, а он говорит какую-то банальность. Я прослушиваю и думаю, что можно дать в эфир. Первый раз прослушал – ничего, второй раз – ничего, третий – ничего. И тут я его о чем-то спрашиваю, а он начинает: «Что, что ты хочешь от меня услышать?» И он давай на меня просто наезжать», – вспомнил журналист.

По словам Андриюка, тот фрагмент тогда не дали в эфир, однако впоследствии он нашел вырезанный кусок интервью и выложил его в сеть.

«Я настолько разозлился. Я его там не обидел, я ему ничего плохого не сделал. Я спрашивал исключительно о футболе», – удивился Константин.

Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
