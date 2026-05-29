Журналист рассказал, как братьев Суркисов поймали на нарушении ПДД
Президент Динамо извинился за свое поведение
Известный журналист Константин Андриюк рассказал, как вместе со своим коллегой Сергеем Болотниковым застал президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса и его брата Григория за нарушением правил дорожного движения (ПДД).
В рамках общественного проекта «Останови лося» журналисты боролись с водителями-нарушителями в Киеве. Тем, кто парковался в запрещенных местах, нарушал требования дорожных знаков и разметки, они наклеивали специальные наклейки на лобовое стекло. Одну из таких наклеек получил и Игорь Суркис, который ехал на своем внедорожнике и обрушился на журналистов с нецензурной бранью. Позже на том же месте Андриюк и Болотников увидели Григория Суркиса, который совершил то же самое нарушение.
«К чести Игоря Суркиса, он [позже] сказал: «Я это признаю, я извиняюсь и, ну, так сказать, обещаю, что больше такого делать не буду», – вспомнил журналист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
