  Журналист рассказал, как братьев Суркисов поймали на нарушении ПДД
29 мая 2026, 18:59 | Обновлено 29 мая 2026, 19:39
Журналист рассказал, как братьев Суркисов поймали на нарушении ПДД

Президент Динамо извинился за свое поведение

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Известный журналист Константин Андриюк рассказал, как вместе со своим коллегой Сергеем Болотниковым застал президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса и его брата Григория за нарушением правил дорожного движения (ПДД).

В рамках общественного проекта «Останови лося» журналисты боролись с водителями-нарушителями в Киеве. Тем, кто парковался в запрещенных местах, нарушал требования дорожных знаков и разметки, они наклеивали специальные наклейки на лобовое стекло. Одну из таких наклеек получил и Игорь Суркис, который ехал на своем внедорожнике и обрушился на журналистов с нецензурной бранью. Позже на том же месте Андриюк и Болотников увидели Григория Суркиса, который совершил то же самое нарушение.

«К чести Игоря Суркиса, он [позже] сказал: «Я это признаю, я извиняюсь и, ну, так сказать, обещаю, что больше такого делать не буду», – вспомнил журналист.

Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
Жду когда напишут, что Суркис маньяк хуже Чикатило и вампир в одном флаконе. Ну чем ещё можно полить грязью Динамо? Я уж не знаю, подскажите...
Это фейк.
Это ипсо. 
