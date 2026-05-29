Журналист рассказал, как братьев Суркисов поймали на нарушении ПДД

Известный журналист Константин Андриюк рассказал, как вместе со своим коллегой Сергеем Болотниковым застал президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса и его брата Григория за нарушением правил дорожного движения (ПДД).

В рамках общественного проекта «Останови лося» журналисты боролись с водителями-нарушителями в Киеве. Тем, кто парковался в запрещенных местах, нарушал требования дорожных знаков и разметки, они наклеивали специальные наклейки на лобовое стекло. Одну из таких наклеек получил и Игорь Суркис, который ехал на своем внедорожнике и обрушился на журналистов с нецензурной бранью. Позже на том же месте Андриюк и Болотников увидели Григория Суркиса, который совершил то же самое нарушение.

«К чести Игоря Суркиса, он [позже] сказал: «Я это признаю, я извиняюсь и, ну, так сказать, обещаю, что больше такого делать не буду», – вспомнил журналист.