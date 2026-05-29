Украина. Премьер лига29 мая 2026, 18:09 |
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с легионером
Карлос Рохас возвращается в Венесуэлу
Защитник Карлос Рохас завершает выступления в составе «Кривбасса» и возвращается в «Депортиво Ла Гуайра» Каракас. Клуб УПЛ решил не продолжать сотрудничество с венесуэльским игроком, выступавшим в Кривом Роге на правах аренды на год с правом выкупа.
22-летний футболист защищал красно-белые цвета с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 сыграл за криворожцев 9 официальных матчей: УПЛ – 7, Кубок Украины – 2.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
