Десятая ракетка проиграла 170-й в 1/16 финала Ролан Гаррос, отдав сет с 5:1

Десятая ракетка мира Каролина Мухова из Чехии завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде чешка сенсационно проиграла представительнице Швейцарии Жиль Тайхман (WTA 170) за 1 час и 52 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Жиль Тайхман (Швейцария) – Каролина Мухова (Чехия) [10] – 6:1, 7:5

Во второй партии Мухова лидировала со счетом 5:1 (с двумя брейками), но растеряла преимущество, отдав шесть геймов подряд.