  4. Десятая ракетка проиграла 170-й в 1/16 финала Ролан Гаррос, отдав сет с 5:1
29 мая 2026, 17:16 | Обновлено 29 мая 2026, 17:19
Десятая ракетка проиграла 170-й в 1/16 финала Ролан Гаррос, отдав сет с 5:1

Каролина Мухова потерпела сенсационное поражение от Жиль Тайхман и покинула слэм

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Десятая ракетка мира Каролина Мухова из Чехии завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

В третьем раунде чешка сенсационно проиграла представительнице Швейцарии Жиль Тайхман (WTA 170) за 1 час и 52 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала

Жиль Тайхман (Швейцария) – Каролина Мухова (Чехия) [10] – 6:1, 7:5

Во второй партии Мухова лидировала со счетом 5:1 (с двумя брейками), но растеряла преимущество, отдав шесть геймов подряд.

Жоау Фонсека – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Завершаюшая карьеру Кырстя оформила победу 6:0, 6:0 на пути в 1/8 финала РГ
Королева грунта. Костюк повторила достижение сестер Уильямс, Энен и Свентек
Даниил Агарков Sport.ua
Хтось тут казав що тільки українки так вміють.
Показать Скрыть 2 ответа
Для пельменя сітка чиститься, що не є добре, Тайхманн наврядче її обіграє, далі гіпотетично Сорана, тут 50-50, ну а потім може хтось з наших?
Показать Скрыть 1 ответ
Прибили Муху. Так, 170-та 10-ту. 7:5 у 2-му сеті, програючи 1:5. А ми тут: "Юля, Юля, як не соромно."
А хто знає кваліфікацію юніорського Ролан Гарос десь можна подивитися ?Дуже хочу на Белінську подивитися.
Як я казав будуть ще сенсації і вона сталася  .І в 4 колі будуть ще сенсації.
В женском теннисе сенсаций нет, ну кроме если кто-то завалит бульба завра, то да то сенсация. Остальные все нестабильные.
