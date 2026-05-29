Ролан Гаррос29 мая 2026, 17:16 | Обновлено 29 мая 2026, 17:19
1711
9
Десятая ракетка проиграла 170-й в 1/16 финала Ролан Гаррос, отдав сет с 5:1
Каролина Мухова потерпела сенсационное поражение от Жиль Тайхман и покинула слэм
Десятая ракетка мира Каролина Мухова из Чехии завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
В третьем раунде чешка сенсационно проиграла представительнице Швейцарии Жиль Тайхман (WTA 170) за 1 час и 52 минуты.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Жиль Тайхман (Швейцария) – Каролина Мухова (Чехия) [10] – 6:1, 7:5
Во второй партии Мухова лидировала со счетом 5:1 (с двумя брейками), но растеряла преимущество, отдав шесть геймов подряд.
Хтось тут казав що тільки українки так вміють.
Показать Скрыть 2 ответа
Для пельменя сітка чиститься, що не є добре, Тайхманн наврядче її обіграє, далі гіпотетично Сорана, тут 50-50, ну а потім може хтось з наших?
Показать Скрыть 1 ответ
Прибили Муху. Так, 170-та 10-ту. 7:5 у 2-му сеті, програючи 1:5. А ми тут: "Юля, Юля, як не соромно."
А хто знає кваліфікацію юніорського Ролан Гарос десь можна подивитися ?Дуже хочу на Белінську подивитися.
Як я казав будуть ще сенсації і вона сталася .І в 4 колі будуть ще сенсації.
В женском теннисе сенсаций нет, ну кроме если кто-то завалит бульба завра, то да то сенсация. Остальные все нестабильные.
