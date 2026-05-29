Стародубцева / Линетт – Жакемо / Ракотоманга Раджаона. Смотреть онлайн LIVE

29 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева стартовала в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде украинка вместе с Магдой Линетт (Польша) играют против французского тандема Эльза Жакемо / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона.

Это первое очное противостояние тандемов.

Победительницы поединка во втором круге поборются с Терезой Михаликовой и Оливией Николлс.