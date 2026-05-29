Вальверде публично обвинил игрока Реала в подхалимстве перед тренером
Атмосфера в раздевалке мадридского клуба при Хаби Алонсо была не самой лучшей
Новый капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде ранее был замечен в скандальной выходке.
Как сообщил известный испанский журналист Матиас Пратс, инцидент произошел, когда тренером «бланкос» был Хаби Алонсо. Нападающий «Реала» Родриго в одном из матчей забил гол и посвятил его наставнику команды.
«Феде Вальверде зашел в раздевалку и при всех сказал ему, что тот подлизывается к Хаби Алонсо», – отметил он.
По словам журналиста, Вальверде тогда обратился к команде и сказал: «Потом вы все от него (Алонсо) отвернетесь».
Как отметил Пратс, такое поведение свидетельствует о значительной напряженности в раздевалке. Как известно, у Вальверде с Алонсо сложились не самые лучшие отношения, что стало одной из причин ухода специалиста из клуба.
