  4. Вальверде публично обвинил игрока Реала в подхалимстве перед тренером
29 мая 2026, 17:23
Вальверде публично обвинил игрока Реала в подхалимстве перед тренером

Атмосфера в раздевалке мадридского клуба при Хаби Алонсо была не самой лучшей

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Новый капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде ранее был замечен в скандальной выходке.

Как сообщил известный испанский журналист Матиас Пратс, инцидент произошел, когда тренером «бланкос» был Хаби Алонсо. Нападающий «Реала» Родриго в одном из матчей забил гол и посвятил его наставнику команды.

«Феде Вальверде зашел в раздевалку и при всех сказал ему, что тот подлизывается к Хаби Алонсо», – отметил он.

По словам журналиста, Вальверде тогда обратился к команде и сказал: «Потом вы все от него (Алонсо) отвернетесь».

Как отметил Пратс, такое поведение свидетельствует о значительной напряженности в раздевалке. Как известно, у Вальверде с Алонсо сложились не самые лучшие отношения, что стало одной из причин ухода специалиста из клуба.

Источник: Моуриньо подписал контракт с Реалом
Винисиус согласится либо уйдет. Реал выдвинул игроку невыгодное условие
С переходом Цыганкова в Трабзонспор возникли сложности
Федерико Вальверде Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Родриго Гоес Хаби Алонсо
Андрей Плыгун Источник: DefensaCentral
Костюк переиграла 82-ю ракетку и пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос
Теннис | 29 мая 2026, 13:47 21
Марта справилась с Голубич и залетела во вторую неделю мейджора

Форвард сборной Украины столкнется с проблемами при поиске нового клуба
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29.05.2026, 09:15
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Президент WBC принял резонансное решение после боя Усик – Верховен
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Артем Довбик покинет Рому. Украинец нашел себе новый клуб, это гранд
