Винисиус согласится либо уйдет. Реал выдвинул игроку невыгодное условие

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб в ближайшее время.

Как сообщил известный испанский журналист Хосеп Педрероль, мадридцы предложили бразильскому игроку новый контракт, однако сам футболист не желает его подписывать. Все из-за уменьшенной заработной платы в обновленном соглашении. Президент «Реала» Флорентино Перес хочет сохранить Винисиуса, однако другие люди в руководстве, а также болельщики «бланкос» выступают против.

«Если бы Флорентино Перес объявил во время предвыборной кампании, что собирается продлить контракт Винисиуса на пять лет, это не принесло бы ему голосов. Это, вероятно, стоило бы ему определенной суммы. Он [Винисиус] продлит, если согласится на более низкие условия, а если нет, то уйдет. Но я думаю, что болельщики поймут, если «Реал» не продлит его контракт, даже если они потеряют возможность его продать», – пояснил эксперт.

Винисиус провел 53 матча за «Реал» в прошлом сезоне, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт действует до лета 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 150 млн евро. Если «Реал» не продлит контракт с игроком и не продаст его, то уже зимой он может самостоятельно договориться с новым клубом о переходе на правах свободного агента. Его зарплата в Мадриде составляет около 21 млн евро в год.