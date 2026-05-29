С переходом Цыганкова в Трабзонспор возникли сложности

Переговоры «Трабзонспора» с «Жироной» по поводу трансфера украинского вингера Виктора Цыганкова оказались сложнее, чем предполагали представители турецкого клуба.

Как сообщает известный инсайдер Хакан Йологлу, финансовые требования испанцев слишком высоки. Журналист не называет конкретных цифр, но отмечает, что речь идет о восьмизначной сумме. Он отмечает, что в «Трабзонспоре» видят в Цыганкове замену другому украинцу – Александру Зубкову.

«Еще один украинец, которого Фатих Текке рассматривает как альтернативу Зубкову. Но отмечу, как я уже говорил ранее: мы не одни на этом рынке. Я точно не знаю, какую сумму запрашивали, но «Аякс» отступил. Стоимость слишком высока. Если «Аякс» отступил, то для «Трабзонспора» это также проблема», – сказал он.

Йологлу пояснил, что проблема заключается в нюансах контракта Цыганкова. Киевское «Динамо» имеет право на 50% от перепродажи игрока. С учетом этого «Жирона» пытается продать футболиста дороже, чтобы получить какую-то выгоду.

Цыганков забил семь голов и отдал пять результативных передач в 34 матчах за «Жирону». Портал Transfermarkt оценивает украинца в 15 млн евро.