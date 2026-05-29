  4. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощаются с бразильским вингером
Украина. Премьер лига
29 мая 2026, 14:00 | Обновлено 29 мая 2026, 14:13
Львовский клуб не будет продлевать аренду Пауло Витора

ФК Карпаты. Пауло Витор

«Карпаты» не будут продлевать аренду бразильского вингера Пауло Витора из «Портимоненсе». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

Арендное соглашение по 26-летнему футболисту подходит к концу летом 2026 года. К расположению «львов» он присоединился летом 2025 года.

В текущем сезоне на счету Пауло Витора 26 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 1 голевой передачей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» продали вратаря Назара Домчака.

Пауло Витор Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ чемпионат Португалии по футболу Портимоненсе
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
