ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощаются с бразильским вингером
Львовский клуб не будет продлевать аренду Пауло Витора
«Карпаты» не будут продлевать аренду бразильского вингера Пауло Витора из «Портимоненсе». Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
Арендное соглашение по 26-летнему футболисту подходит к концу летом 2026 года. К расположению «львов» он присоединился летом 2025 года.
В текущем сезоне на счету Пауло Витора 26 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 1 голевой передачей. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» продали вратаря Назара Домчака.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
