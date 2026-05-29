В УЕФА сообщили, что ПСЖ принял решение по Забарному перед финалом ЛЧ
Футболист начнет матч против «Арсенала» на скамейке запасных
30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ сыграет против лондонского «Арсенала».
Команда Луиса Энрике подходит к решающему матчу в статусе действующего победителя турнира. В полуфинале парижане прошли «Баварию», а теперь могут второй раз подряд выиграть ЛЧ. Также шанс завоевать главный еврокубок получит украинский защитник Илья Забарный.
«Арсенал» Микеля Артеты в полуфинале выбил мадридский «Атлетико». Лондонский клуб еще ни разу не побеждал в Лиге чемпионов – единственный финал команда провела в 2006 году, где уступила «Барселоне».
Как отмечает официальный сайт УЕФА, ожидается, что пару центральных защитников «ПСЖ» в этом матче составят Вильян Пачо и Маркиньос, а Илья Забарный начнет встречу на скамейке запасных.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист сборной Украины останется в составе киевского клуба до июня 2027 года
Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес