  4. В УЕФА сообщили, что ПСЖ принял решение по Забарному перед финалом ЛЧ
29 мая 2026, 20:48
В УЕФА сообщили, что ПСЖ принял решение по Забарному перед финалом ЛЧ

Футболист начнет матч против «Арсенала» на скамейке запасных

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

30 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште состоится финал Лиги чемпионов, в котором французский ПСЖ сыграет против лондонского «Арсенала».

Команда Луиса Энрике подходит к решающему матчу в статусе действующего победителя турнира. В полуфинале парижане прошли «Баварию», а теперь могут второй раз подряд выиграть ЛЧ. Также шанс завоевать главный еврокубок получит украинский защитник Илья Забарный.

«Арсенал» Микеля Артеты в полуфинале выбил мадридский «Атлетико». Лондонский клуб еще ни разу не побеждал в Лиге чемпионов – единственный финал команда провела в 2006 году, где уступила «Барселоне».

Как отмечает официальный сайт УЕФА, ожидается, что пару центральных защитников «ПСЖ» в этом матче составят Вильян Пачо и Маркиньос, а Илья Забарный начнет встречу на скамейке запасных.

Дмитрий Олийченко Источник: УЕФА
