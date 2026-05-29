  ПСЖ - Арсенал. Прогноз Виктора Вацко на финал Лиги чемпионов
29 мая 2026, 15:15 | Обновлено 29 мая 2026, 15:35
ПСЖ - Арсенал. Прогноз Виктора Вацко на финал Лиги чемпионов

Главный матч евросезона

30 мая в 19:00 по Киеву в Будапеште начнется решающий матч сезона-2025/26 в Лиге чемпионов. Выявлять лучшего на поле стадиона «Ференц Пушкаш» выйдут «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Именно они оказались сильнее своих соперников и сумели добраться до решающей стадии турнира.

Приятно констатировать, что на этот раз это будет действительно финал Лиги ЧЕМПИОНОВ! ПСЖ в очередной раз сумел уверенно взять «золото» французской Лиги 1, в то время как «Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионство в английской Премьер-лиге, приведя в восторг своих многочисленных поклонников по всему миру. И теперь эти две безоговорочно чемпионские команды определят лучшую на европейском континенте.

«Арсенал» дошел до финала Лиги чемпионов без единого поражения. «Канониры» вообще оказались единственной командой, которая выиграла все 8 матчей на групповой стадии. А в плей-офф лондонцы в каждой из стадий по разу играли вничью со своими соперниками, в то время как во втором матче побеждали и проходили дальше. Нужно подчеркивать, что «Арсенал» имеет самую надежную оборону в текущем розыгрыше турнира, пропустив в свои ворота только 6 мячей.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

И финал будет тем более интересным, что ПСЖ может похвастаться лучшей атакой ЛЧ-2025/26. В активе парижан аж 44 забитых мяча – больше, чем у остальных. Кроме того, французский гранд в целом имел более сложных соперников и сетку. Уже на стадии группового турнира ПСЖ обыгрывал «Барселону» (2:1), «Байер» (7:2), «Тоттенхэм» (5:3), а в плей-офф справился с «Челси» (5:2, 3:0), «Ливерпулем» (2:0, 2:0) и «Баварией» (5:4, 1:1).

Яркий атакующий футбол ПСЖ в финале сойдется против прагматичного кубкового футбола «Арсенала». И это – главная изюминка этого поединка, да и квинтэссенция всего турнира.

Очень важно и то, что к игре соперники подходят практически без критических кадровых проблем. «Арсенал» не сможет рассчитывать на Бена Уайта, зато восстановился и, вероятно, сыграет Юрриен Тимбер, а вот у ПСЖ под вопросом были Усман Дембеле и Ашраф Хакими, но по сообщениям из СМИ оба также готовы сыграть и рвутся выйти с первых минут, хотя, возможно, кому-то из них все-таки придется начать игру со скамейки, если кондиции восстановить не удастся и будет существовать риск повторного повреждения.

Поэтому футбол точно обещает быть интересным, а вот каким окажется результат предсказать максимально сложно. Практически наверняка можно предсказать, что обе команды забьют. И здесь концептуально все будет зависеть от того, кто сделает это первым. Если «Арсенал», то матч может пойти по более консервативному сценарию, а вот если ПСЖ, то «канонирам» придется раскрываться и рисковать, что лишь сделает игру более зрелищной для нейтрального болельщика.

Если говорить о конкретном прогнозе, то давайте остановимся на том, что в этом матче, пускай это и финал, будет забито менее трех мячей. Тотал меньше 3 – это именно та ставка, которая позволит получить максимальное наслаждение от футбола, не привязываясь к переживанию за конкретную команду. Если только вы не являетесь болельщиком ПСЖ или «Арсенала», безусловно…

