Ярмоленко принял окончательное решение о своей карьере
Вингер продлил контракт с киевским Динамо
Вингер национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко продлил контракт с киевским «Динамо», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, новый договор между 36-летним футболистом и столичным клубом будет рассчитан на 1 сезон.
Андрей Ярмоленко на данный момент имеет на счету 123 гола в чемпионате Украины. Вингеру киевского клуба необходимо забить дважды, чтобы побить рекорд Шацких, возглавляющего рейтинг бомбардиров УПЛ с 124 голами.
В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Ранее Андрей Ярмоленко вернулся в состав национальной сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может оказаться в «Трабзонспоре»
УЕФА проигнорировал призывы УАФ относительно фейковых «Шахтера» и «Зари»
Хоча я можу помилятися, і цей рекорд зовсім Андрію не потрібен, в скоріше суркісу...