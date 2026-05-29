Ярмоленко принял окончательное решение о своей карьере

Вингер национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко продлил контракт с киевским «Динамо», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, новый договор между 36-летним футболистом и столичным клубом будет рассчитан на 1 сезон.

Андрей Ярмоленко на данный момент имеет на счету 123 гола в чемпионате Украины. Вингеру киевского клуба необходимо забить дважды, чтобы побить рекорд Шацких, возглавляющего рейтинг бомбардиров УПЛ с 124 голами.

В сезоне 2025/26 Андрей Ярмоленко провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Ранее Андрей Ярмоленко вернулся в состав национальной сборной Украины.