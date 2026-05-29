  4. Конопля стал 10-м игроком, перешедшим из Шахтера в клуб из Германии
Конопля стал 10-м игроком, перешедшим из Шахтера в клуб из Германии

Вспомним, за какую сумму переходили футболисты горняков в немецкие команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

26-летний защитник сборной Украины Ефим Конопля стал игроком Боруссии из Менхенгладбаха.

Украинец стал 10-м футболистом в истории, переходившим из Шахтера в клуб из Германии.

Рекордными в истории горняков остаются трансферы Дугласа Косты в Баварию (30 млн евро, 2015) и Генриха Мхитаряня в Боруссию из Дортмунда (27.5 млн евро есть, 2013).

Все переходы игроков из Шахтера в немецкие клубы

  • 30 млн евро – Дуглас Коста (Бавария), 2015
  • 27.5 млн евро – Генрих Мхитарян (Боруссия Дортмунд), 2013
  • 7 млн ​​евро – Чиприан Марика (Штутгарт), 2007
  • 1.5 млн евро – Марсело Морено (Вердер), аренда, 2009
  • 300 тыс евро – Ян Лаштувка (Бохум), аренда, 2007
  • 250 тыс евро – Гиорги Гочолеишвили (Гамбург), аренда, 2025
  • бесплатно – Ефим Конопля (Боруссия Менхенгладбах), 2026
  • бесплатно – Даниил Сикан (Ганза), аренда, 2022
  • бесплатно – Алексей Белик (Бохум), аренда, 2008
  • бесплатно – Ненад Лалатович (Вольфсбург), аренда, 2004
