Украина. Премьер лига29 мая 2026, 11:43 | Обновлено 29 мая 2026, 11:44
Конопля стал 10-м игроком, перешедшим из Шахтера в клуб из Германии
Вспомним, за какую сумму переходили футболисты горняков в немецкие команды
26-летний защитник сборной Украины Ефим Конопля стал игроком Боруссии из Менхенгладбаха.
Украинец стал 10-м футболистом в истории, переходившим из Шахтера в клуб из Германии.
Рекордными в истории горняков остаются трансферы Дугласа Косты в Баварию (30 млн евро, 2015) и Генриха Мхитаряня в Боруссию из Дортмунда (27.5 млн евро есть, 2013).
Все переходы игроков из Шахтера в немецкие клубы
- 30 млн евро – Дуглас Коста (Бавария), 2015
- 27.5 млн евро – Генрих Мхитарян (Боруссия Дортмунд), 2013
- 7 млн евро – Чиприан Марика (Штутгарт), 2007
- 1.5 млн евро – Марсело Морено (Вердер), аренда, 2009
- 300 тыс евро – Ян Лаштувка (Бохум), аренда, 2007
- 250 тыс евро – Гиорги Гочолеишвили (Гамбург), аренда, 2025
- бесплатно – Ефим Конопля (Боруссия Менхенгладбах), 2026
- бесплатно – Даниил Сикан (Ганза), аренда, 2022
- бесплатно – Алексей Белик (Бохум), аренда, 2008
- бесплатно – Ненад Лалатович (Вольфсбург), аренда, 2004
