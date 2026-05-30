  4. Экс-футболист Динамо может сыграть в чемпионате Украины впервые с 2025 года
Украина. Первая лига
30 мая 2026, 13:11 | Обновлено 30 мая 2026, 13:34
Опытный вингер Сергей Мякушко, который провел год вне футбола, встретился с ФК ЮКСА

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Мякушко

Бывший футболист киевского «Динамо и сборной Украины Сергей Мякушко может вернуться на поле и провести первый официальный матч с мая 2025 года.

По информации источника, в услугах опытного 33-летнего вингера заинтересована ЮКСА, которая испытывает острую нехватку игроков на матч Первой лиги.

Мякушко посетил Тарасовку, где базируется клуб, и провел переговоры о возвращении в большой футбол. Украинец может выйти на поле в матче 30-го тура, который состоится 1 июня.

В течении карьеры Мякушко играл за киевские «Оболонь» и «Динамо», ужгородские «Говерлу» и «Минай», полтавскую «Ворсклу», львовские «Карпаты» и «Колос» из Ковалевки.

Имеет опыт выступлений в чемпионатах Польши и Испании. Последний раз вингер выходил на поле 4 мая 2025 года, когда в составе «Ворсклы» сыграл десять минут в Премьер-лиге.

Николай Тытюк Источник: Inside UPL
