Самый высокооплачиваемый игрок Первой лиги не вернулся в Украину
ЮКСА остается без бразильських легионеров
30 июня истекает срок контракта клуба Первой лиги ЮКСА с бразильским центрфорвардом Вава Гуррейро.
В осенней части нынешнего сезона сыграл за «крестоносцев» 9 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. Но после зимнего отпуска не прибыл в расположение тарасовского клуба, хотя его президент Сергей Лесник отчаянно пытался договориться о возвращении легионера.
По информации Sport.ua, Вава, который с зарплатой в 5 тысяч долларов в месяц считался самым высокооплачиваемым футболистом Первой лиги, уже не будет играть в Киевской области. Агенты ищут ему новый клуб.
30 июня истекает контракт еще у одного вингера из Бразилии – Педро Акассиу. В текущем сезоне 23-летний отличился 2 голами и 3 ассистами в 22 матчах за ЮКСА.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренером года стал Фрэнк Лэмпард, который вывел «Ковентри» в Премьер-лигу Англии
Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд мейджора в Париже