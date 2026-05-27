Самый высокооплачиваемый игрок Первой лиги не вернулся в Украину

30 июня истекает срок контракта клуба Первой лиги ЮКСА с бразильским центрфорвардом Вава Гуррейро.

В осенней части нынешнего сезона сыграл за «крестоносцев» 9 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. Но после зимнего отпуска не прибыл в расположение тарасовского клуба, хотя его президент Сергей Лесник отчаянно пытался договориться о возвращении легионера.

По информации Sport.ua, Вава, который с зарплатой в 5 тысяч долларов в месяц считался самым высокооплачиваемым футболистом Первой лиги, уже не будет играть в Киевской области. Агенты ищут ему новый клуб.

30 июня истекает контракт еще у одного вингера из Бразилии – Педро Акассиу. В текущем сезоне 23-летний отличился 2 голами и 3 ассистами в 22 матчах за ЮКСА.