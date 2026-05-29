  4. «Ребров не уважал людей». Глывинский уничтожил экс-тренера сборной Украины
29 мая 2026, 22:42 | Обновлено 29 мая 2026, 22:51
Александр Глывинский высказался об экс-тренере главной команды страны

546
УАФ. Сергей Ребров

Александр Глывинский, ранее работавший пресс-атташе национальной сборной Украины, резко раскритиковал подход главного тренера Сергея Реброва к коммуникации и взаимодействию с персоналом.

«Ребров — закрытый человек, и я считаю, что он не уважает людей, с которыми работает. У меня сложилось впечатление, что он не понимает и не ценит работу пресс-службы. Из-за этого ты начинаешь чувствовать себя ненужным винтиком.

Многие тренеры думают, что все знают, но на самом деле это не так. Они выглядят смешно, хотя сами этого не осознают.

Есть примеры, такие как Пеп Гвардиола, которые постоянно общаются со СМИ. Тренер должен быть открытым, потому что он работает не в частной компании, а возглавляет национальную команду.

Если ты берешь на себя ответственность – скажи об этом прямо. И тогда к тебе будет уважение, даже если будут поражения», – подытожил Глывинский.

Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
Ребров - кончений муфлон
Накуй спілкування, якщо гроші капають. І робота навіщо, якщо гроші капають
