«Нужно быть мелочным человеком». Глывинский — о Ярмоленко в сборной

Бывший пресс-секретарь сборной Украины по футболу Александр Глывинский поделился своими соображениями о том, почему 36-летнего нападающего «Динамо» Андрея Ярмоленко не вызывают в национальную команду.

Существует версия, что бывший руководитель сборной Сергей Ребров игнорировал динамовца из-за рекорда Андрея Шевченко по количеству забитых голов. Последний забил в составе «сине-желтых» 48 голов. На счету Ярмоленко 46 забитых мячей за команду. Глывинский признался, что не верит в эту версию.

«Ну, я не верю, что это так может быть, потому что для этого нужно быть, мне кажется, очень мелочным человеком, чтобы хотеть, чтобы твой рекорд там во что бы то ни стало сохранялся. Я, честно говоря, не думаю, что это из-за этого», – сказал он.

Последний раз Ярмоленко выходил на поле в составе сборной Украины 23 марта 2025 года в матче против Бельгии (0:3). Нападающего выпустили на замену на 89-й минуте.