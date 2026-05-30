Зинченко получил вариант трансфера после Аякса
Футболист может продолжить карьеру в «ПСВ»
ПСВ ищет замену защитнику Мауро Жуниору, который может покинуть клуб следующим летом.
По информации FootballTransfers, бразилец настроен на смену команды, а главным претендентом на игрока называют «Порту».
В нидерландском клубе уже определили трех потенциальных кандидатов на замену универсальному футболисту. Среди них оказался защитник «Аякса» Александр Зинченко.
Сообщается, что у украинца стиль игры очень похож на Мауро Жуниора, а его опыт может стать важным фактором для ПСВ. В то же время в клубе учитывают, что Зинченко сейчас восстанавливается после травмы.
Также в списке ПСВ находятся Матс Ротс из «Твенте» и Василиос Загаритис из «Херенвена».
Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
