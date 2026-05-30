Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко получил вариант трансфера после Аякса
Нидерланды
30 мая 2026, 07:34
Зинченко получил вариант трансфера после Аякса

Футболист может продолжить карьеру в «ПСВ»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

ПСВ ищет замену защитнику Мауро Жуниору, который может покинуть клуб следующим летом.

По информации FootballTransfers, бразилец настроен на смену команды, а главным претендентом на игрока называют «Порту».

В нидерландском клубе уже определили трех потенциальных кандидатов на замену универсальному футболисту. Среди них оказался защитник «Аякса» Александр Зинченко.

Сообщается, что у украинца стиль игры очень похож на Мауро Жуниора, а его опыт может стать важным фактором для ПСВ. В то же время в клубе учитывают, что Зинченко сейчас восстанавливается после травмы.

Также в списке ПСВ находятся Матс Ротс из «Твенте» и Василиос Загаритис из «Херенвена».

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.

ПСВ Аякс Александр Зинченко трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: FootballTransfers
Знаменитый клуб начал процесс трансфера Цыганкова
Хотілось би побачити відео від олійченко, як виганали Зінченка з Аяксу - з батогами, чи з палками, чи з поліцією? А то такий інтригуючий заголовок, а подробиць немає....
Ніколи не грав. І вже не заграє. Краще ресторан у Києві 
я вже подумав що в уфу
Лучше в ЛНЗ.
PSV - конкурент... Так що нічого поганого не бачу. Гарна країна і треба працювати
Вишуканий варіант,став м'ячем.Всі футболять чим подальше.
Та скоро подерутся все за Зинченко
Слабкуватий він гравець-краще сказати ніякий-подобний до шапуренко
