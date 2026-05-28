  4. Главный тренер Райо Вальекано уходит на повышение сразу после финала ЛК
28 мая 2026, 22:56 | Обновлено 28 мая 2026, 22:57
Главный тренер Райо Вальекано уходит на повышение сразу после финала ЛК

Иньиго Перес станет новым наставником «Вильярреала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Перес

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес станет новым наставником «Вильярреала». О его уходе из «Райо» будет объявлено в пятницу.

Специалисту всего 38 лет, с 2022 года он работал помощником главного тренера, а два года спустя возглавил «Райо Вальекано». В качестве игрока лучшим достижением Переса были финалы Кубка Испании и Лиги Европы 2012 года. В среду Иньиго Перес едва не выиграл Лигу конференций с «Райо Вальекано» (0:1 в финале с «Кристал Пэлас»).

На протяжении последних трех лет «Вильярреал» тренировал Марселино, с ним во главе «желтая субмарина» заняла третье место в Ла Лиге.

Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
