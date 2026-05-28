Атлетико дал четкий ответ Барселоне по Альваресу

28 мая 2026, 22:25 |
«Барселона» работает над трансфером форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Главной неожиданностью первых дней межсезонья стала трансферная активность «Барселоны». Каталонский клуб близок к оформлению 70-миллионого перехода атакующего игрока «Ньюкасла» Энтони Гордона и настойчиво работает над трансфером форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Представители мадридского клуба неофициально ответили на шумиху вокруг своего главного актива: «Хулиан Альварес не продается. Мы устали от месяцев лжи, полуправды или полностью выдуманных историй, таких как заявления о покупке домов в Барселоне.

Это позиция маленького клуба. Клуб не получал никаких предложений по игроку, и никаких встреч не было. Игрок не виноват. Поведение Хулиана было безупречным, и это внешняя проблема, не имеющая к нему отношения», – приводит слова представителей «Атлетико» AS.

Предполагается, что «Атлетико» требует за Альвареса не менее 120 млн евро, а «Барселона» пытается уменьшить эту сумму.

