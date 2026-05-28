Альварес обратился к руководству Атлетико после предложения Барселоны

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист уже сообщил руководству «матрасников» о своем желании перейти в состав «сине-гранатовых».

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за Хулиана Альвареса 100 миллионов евро.