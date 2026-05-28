  4. Альварес обратился к руководству Атлетико после предложения Барселоны
Испания
28 мая 2026, 22:16
Альварес обратился к руководству Атлетико после предложения Барселоны

Хулиан хочет сменить клубную прописку

28 мая 2026, 22:16 | Обновлено 28 мая 2026, 22:17
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист уже сообщил руководству «матрасников» о своем желании перейти в состав «сине-гранатовых».

В сезоне 2025/26 Хулиан Альварес провел 49 матчей на клубном уровне, отличившись 20 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за Хулиана Альвареса 100 миллионов евро.

Барселона трансферы Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо Хулиан Альварес
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
