Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владислав КАБАЕВ: «Возвращение уже близко»
Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 21:45 |
345
0

Владислав КАБАЕВ: «Возвращение уже близко»

Владислав Кабаев показал снимки с тренировки

28 мая 2026, 21:45 |
345
0
Владислав КАБАЕВ: «Возвращение уже близко»
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев усиленно тренируется, чтобы подойти в максимальной форме к новому сезону.

«Последние полгода были непростыми. Травма на время оставила меня вне поля, но точно не вне работы над собой. Каждый день – восстановление, терпение, дисциплина и огромное желание вернуться сильнее», – написал футболист в Instagram.

«Футбол научил меня не сдаваться, даже когда тяжело. И сейчас я как никогда ценю возможность вскоре снова выйти на поле, ощутить эту атмосферу и заниматься тем, что действительно люблю.

Возвращение уже близко. Жду этого момента с большим желанием», – добавил Кабаев.

30-летний хавбек забил два гола и трижды ассистировал партнерам в 25 матчах сезона. С середины апреля он не играл из-за травмы и операции.

По теме:
Пономаренко вошел в число лучших U-21 бомбардиров топ-15 лиг
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о назначении нового тренера
Виктория нашла нового тренера после перехода Бессмертного в Динамо
Владислав Кабаев Динамо Киев травма травма ноги
Руслан Полищук Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Антонио КАССАНО: В технике и гениальности лучше меня только 6 игроков
Футбол | 28 мая 2026, 22:11 1
Антонио КАССАНО: В технике и гениальности лучше меня только 6 игроков
Антонио КАССАНО: В технике и гениальности лучше меня только 6 игроков

Антонио Кассано высказался о главных звездах футбола

Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Теннис | 28 мая 2026, 16:50 31
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1
Сенсация! Сварился на жаре: Синнер вылетел с Ролан Гаррос, проиграв с 5:1

Хуан Мануэль Черундоло выбил лидера мирового рейтинга в матче второго раунда мейджора

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28.05.2026, 07:55
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 28.05.2026, 08:02
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 28.05.2026, 07:02
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 15
Футбол
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 2
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 1
Бокс
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 15
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
28.05.2026, 08:08 14
Бокс
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем