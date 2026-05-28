Владислав КАБАЕВ: «Возвращение уже близко»

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев усиленно тренируется, чтобы подойти в максимальной форме к новому сезону.

«Последние полгода были непростыми. Травма на время оставила меня вне поля, но точно не вне работы над собой. Каждый день – восстановление, терпение, дисциплина и огромное желание вернуться сильнее», – написал футболист в Instagram.

«Футбол научил меня не сдаваться, даже когда тяжело. И сейчас я как никогда ценю возможность вскоре снова выйти на поле, ощутить эту атмосферу и заниматься тем, что действительно люблю.

Возвращение уже близко. Жду этого момента с большим желанием», – добавил Кабаев.

30-летний хавбек забил два гола и трижды ассистировал партнерам в 25 матчах сезона. С середины апреля он не играл из-за травмы и операции.