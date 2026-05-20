Украина. Премьер лига20 мая 2026, 12:40 | Обновлено 20 мая 2026, 12:42
2832
2
Вингер Динамо покинет Украину по веской причине
Кабаев отправится в Германию, где перенесет операцию
20 мая 2026, 12:40 | Обновлено 20 мая 2026, 12:42
2832
Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев перенесет операцию в Германии. Как сообщает ТаТоТаке, футболисту проведут хирургическое вмешательство для очистки голеностопного сустава.
После операции 30-летний полузащитник некоторое время проведет в гипсе, а сроки восстановления рассчитаны таким образом, чтобы игрок смог полноценно присоединиться к летним сборам команды.
Напомним, недавно Кабаев продлил контракт с киевским клубом до лета 2028 года.
В текущем сезоне Кабаев провел 25 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 мая 2026, 09:53 4
Цыганков летом покинет клуб
Футбол | 20 мая 2026, 07:02 0
Андрей избран четвертым капитаном
Футбол | 20.05.2026, 12:45
Футбол | 19.05.2026, 13:27
Футбол | 20.05.2026, 09:02
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Уже 30... Надо дорогу молодым давать. Год два и можно на выход
Ну і заголовки - дно
Популярные новости
18.05.2026, 10:44 12
19.05.2026, 09:13 16
18.05.2026, 22:49 2
19.05.2026, 14:14 14
19.05.2026, 08:16 2
18.05.2026, 20:12 6
19.05.2026, 09:30 1
19.05.2026, 07:32 10