  4. Вингер Динамо покинет Украину по веской причине
20 мая 2026, 12:40 | Обновлено 20 мая 2026, 12:42
Вингер Динамо покинет Украину по веской причине

Кабаев отправится в Германию, где перенесет операцию

ФК Динамо. Владислав Кабаев

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев перенесет операцию в Германии. Как сообщает ТаТоТаке, футболисту проведут хирургическое вмешательство для очистки голеностопного сустава.

После операции 30-летний полузащитник некоторое время проведет в гипсе, а сроки восстановления рассчитаны таким образом, чтобы игрок смог полноценно присоединиться к летним сборам команды.

Напомним, недавно Кабаев продлил контракт с киевским клубом до лета 2028 года.

В текущем сезоне Кабаев провел 25 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

Владислав Кабаев Динамо Киев операция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Комментарии 2
Уже 30... Надо дорогу молодым давать. Год два и можно на выход
Ну і заголовки - дно
