Вингер Динамо покинет Украину по веской причине

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев перенесет операцию в Германии. Как сообщает ТаТоТаке, футболисту проведут хирургическое вмешательство для очистки голеностопного сустава.

После операции 30-летний полузащитник некоторое время проведет в гипсе, а сроки восстановления рассчитаны таким образом, чтобы игрок смог полноценно присоединиться к летним сборам команды.

Напомним, недавно Кабаев продлил контракт с киевским клубом до лета 2028 года.

В текущем сезоне Кабаев провел 25 матчей, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.