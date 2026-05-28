Роналду не попал в топ-50 лучших игроков чемпионатов мира
Пеле, Диего Марадона и Лионель Месси возглавили рейтинг
До начала 23-го чемпионата мира по футболу в Северной Америке осталось две недели, и спортивная команда The Independent составила рейтинг 50 лучших игроков в истории турнира. Команда из 14 журналистов выбрала футболистов, которые оставили памятный след в истории чемпионатов мира.
В тройке лучших Пеле, Диего Марадона и Лионель Месси. Криштиану Роналду не нашлось места в топ-50.
Лучшие игроки чемпионатов мира по версии The Independent:
1. Пеле (Бразилия);
2. Диего Марадона (Аргентина);
3. Лионель Месси (Аргентина);
4. Франц Беккенбауэр (Германия);
5. Роналдо (Бразилия);
6. Зинедин Зидан (Франция);
7. Гарринча (Бразилия);
8. Килиан Мбаппе (Франция);
9. Герд Мюллер (Германия);
10. Мирослав Клозе (Германия);
11. Йохан Кройфф (Нидерланды);
12. Лотар Маттеус (Германия);
13. Бобби Мур (Англия);
14. Паоло Росси (Италия);
15. Кафу (Бразилия).
