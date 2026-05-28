Роналду не попал в топ-50 лучших игроков чемпионатов мира

До начала 23-го чемпионата мира по футболу в Северной Америке осталось две недели, и спортивная команда The Independent составила рейтинг 50 лучших игроков в истории турнира. Команда из 14 журналистов выбрала футболистов, которые оставили памятный след в истории чемпионатов мира.

В тройке лучших Пеле, Диего Марадона и Лионель Месси. Криштиану Роналду не нашлось места в топ-50.

Лучшие игроки чемпионатов мира по версии The Independent:

1. Пеле (Бразилия);

2. Диего Марадона (Аргентина);

3. Лионель Месси (Аргентина);

4. Франц Беккенбауэр (Германия);

5. Роналдо (Бразилия);

6. Зинедин Зидан (Франция);

7. Гарринча (Бразилия);

8. Килиан Мбаппе (Франция);

9. Герд Мюллер (Германия);

10. Мирослав Клозе (Германия);

11. Йохан Кройфф (Нидерланды);

12. Лотар Маттеус (Германия);

13. Бобби Мур (Англия);

14. Паоло Росси (Италия);

15. Кафу (Бразилия).