ФОТО. Forbes назвал самых богатых спортсменов мира

Криштиану Роналду четвертый год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.

За последние 12 месяцев португалец заработал 223 млн фунтов до вычета налогов и комиссий. Большую часть суммы принесли контракт с «Аль-Насром» и рекламные соглашения.

Второе место занял мексиканский боксер Сауль Альварес (126 млн фунтов), а третьим стал Лионель Месси с доходом в 104 млн фунтов.

В десятке лучших оказались только три футболиста: Роналду, Месси и Карим Бензема, который заработал около 77 млн фунтов после переезда в Саудовскую Аравию.

Также в топ-10 вошли Леброн Джеймс, Стефен Карри, Сехей Атани, Джон Рам, Кевин Дюрант и Льюис Хэмилтон.

Среди других известных спортсменов в рейтинге – Килиан Мбаппе (12-е место), Эрлинг Холанд (19-е), Карлос Алькарас (32-е) и Янник Синнер (50-е).

Примечательно, что в нынешнем топ-50 не оказалось ни одной женщины. Последней спортсменкой в списке самых высокооплачиваемых звезд была теннисистка Коко Гауфф в рейтинге за 2025 год.