Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Forbes назвал самых богатых спортсменов мира
Другие новости
23 мая 2026, 21:14 |
429
0

ФОТО. Forbes назвал самых богатых спортсменов мира

Роналду снова №1

23 мая 2026, 21:14 |
429
0
ФОТО. Forbes назвал самых богатых спортсменов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду четвертый год подряд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии Forbes.

За последние 12 месяцев португалец заработал 223 млн фунтов до вычета налогов и комиссий. Большую часть суммы принесли контракт с «Аль-Насром» и рекламные соглашения.

Второе место занял мексиканский боксер Сауль Альварес (126 млн фунтов), а третьим стал Лионель Месси с доходом в 104 млн фунтов.

В десятке лучших оказались только три футболиста: Роналду, Месси и Карим Бензема, который заработал около 77 млн фунтов после переезда в Саудовскую Аравию.

Также в топ-10 вошли Леброн Джеймс, Стефен Карри, Сехей Атани, Джон Рам, Кевин Дюрант и Льюис Хэмилтон.

Среди других известных спортсменов в рейтинге – Килиан Мбаппе (12-е место), Эрлинг Холанд (19-е), Карлос Алькарас (32-е) и Янник Синнер (50-е).

Примечательно, что в нынешнем топ-50 не оказалось ни одной женщины. Последней спортсменкой в списке самых высокооплачиваемых звезд была теннисистка Коко Гауфф в рейтинге за 2025 год.

По теме:
Формула-1. Квалификация Гран-при Канады. Смотреть онлайн. LIVE-трансляция
ФОТО. Милота дня. Как Лунины поздравили сына с днем рождения
Общий зачет Формулы-1 после спринта Гран-при Канады
фото lifestyle Криштиану Роналду Сауль Альварес Лионель Месси Карим Бензема Леброн Джеймс Стефен Карри Джон Рам Кевин Дюрант Льюис Хэмилтон Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 23 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Золото и серебро. Левченко и Геращенко: феерия на Бриллиантовой лиге
Другие виды | 23 мая 2026, 15:37 16
Золото и серебро. Левченко и Геращенко: феерия на Бриллиантовой лиге
Золото и серебро. Левченко и Геращенко: феерия на Бриллиантовой лиге

Юлия взяла 1,99 метра, а Ирина покорила высоту 1,97 метра

Звезда футбола дал Верховену совет, как победить Усика
Бокс | 23.05.2026, 18:53
Звезда футбола дал Верховену совет, как победить Усика
Звезда футбола дал Верховену совет, как победить Усика
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 23.05.2026, 17:45
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Футбол | 23.05.2026, 10:15
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
22.05.2026, 14:22 20
Футбол
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 27
Футбол
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
23.05.2026, 14:53 4
Бокс
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тайсон Фьюри без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
23.05.2026, 10:44
Бокс
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
23.05.2026, 08:42 23
Футбол
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
22.05.2026, 21:03
Бокс
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем