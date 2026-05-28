Экс-капитан клуба Первой лиги может возобновить карьеру – некому играть
Игра ЮКСА – «Нива» может стать матчем возвращения на поле Олега Синегуба
В матче Первой лиги ЮКСА – «Нива» может произойти возвращение бывшего капитана клуба из Тарасовки. 37-летний Олег Синегуб, официально завершивший карьеру еще в январе, присутствовал на тренировках в общей группе команды.
Сейчас Синегуб работает тренером в Академии ЮКСА, однако планируется, что он попадет в заявку на матч последнего тура Первой лиги. Причина банальна – у команды просто не хватает игроков на игру.
Обе команды могут оказаться в зоне переходных матчей. Финальный тур запланирован на 1 июня.
