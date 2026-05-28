ФОТО. Девушка звезды может заработать полмиллиона благодаря ЧМ-2026

Гламурная девушка звезды «Арсенала» Букайо Сака – Толами Бенсон – может заработать до £500 000 благодаря чемпионату мира.

Во время турнира в США, Канаде и Мексике Толами будет поддерживать сборную Англии с трибун. Эксперт по футбольным финансам Роб Уилсон считает, что успешное выступление Сака может резко повысить ее популярность и стоимость рекламных контрактов.

«Она уже хорошо понимает медиа и брендинг. Если Сака станет одним из главных героев турнира, Толами сможет зарабатывать до £10 000 за рекламный пост и выйти на доход £250–500 тысяч в год», – заявил Уилсон.

По его словам, бренды сегодня оценивают не только самого спортсмена, но и весь образ пары.

Сака и Толами встречаются с 2021 года, а о помолвке объявили в ноябре 2025-го.