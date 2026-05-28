Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка звезды может заработать полмиллиона благодаря ЧМ-2026
Другие новости
28 мая 2026, 20:05 | Обновлено 28 мая 2026, 20:10
692
0

ФОТО. Девушка звезды может заработать полмиллиона благодаря ЧМ-2026

Толами Бенсон уже называют одной из главных звезд вокруг сборной Англии

28 мая 2026, 20:05 | Обновлено 28 мая 2026, 20:10
692
0
ФОТО. Девушка звезды может заработать полмиллиона благодаря ЧМ-2026
The Sun. Букайо Сака и Толами Бенсон

Гламурная девушка звезды «Арсенала» Букайо СакаТолами Бенсон – может заработать до £500 000 благодаря чемпионату мира.

Во время турнира в США, Канаде и Мексике Толами будет поддерживать сборную Англии с трибун. Эксперт по футбольным финансам Роб Уилсон считает, что успешное выступление Сака может резко повысить ее популярность и стоимость рекламных контрактов.

«Она уже хорошо понимает медиа и брендинг. Если Сака станет одним из главных героев турнира, Толами сможет зарабатывать до £10 000 за рекламный пост и выйти на доход £250–500 тысяч в год», – заявил Уилсон.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

По его словам, бренды сегодня оценивают не только самого спортсмена, но и весь образ пары.

Сака и Толами встречаются с 2021 года, а о помолвке объявили в ноябре 2025-го.

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста сборной Украины показала, где отдыхает
Стало известно, какую команду намерен возглавил Пеп Гвардиола
Железные. Игроки Арсенала и ПСЖ, сыгравшие 3000+ минут в сезоне 2025/26
фото lifestyle Букайо Сака сборная Англии по футболу чемпионат мира по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 28 мая 2026, 05:46 14
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика

Функционер отдал Рико преимущество в три раунда

МАРКЕВИЧ: «Эта команда будет развиваться. Все будет хорошо»
Футбол | 28 мая 2026, 19:08 0
МАРКЕВИЧ: «Эта команда будет развиваться. Все будет хорошо»
МАРКЕВИЧ: «Эта команда будет развиваться. Все будет хорошо»

Остап высказался о ЛНЗ

Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28.05.2026, 09:04
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
Бокс | 28.05.2026, 07:45
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Теннис | 28.05.2026, 14:55
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
28.05.2026, 07:02 2
Бокс
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 1
Футбол
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
Лунин принял решение о своем будущем после прихода Моуриньо
27.05.2026, 09:13 10
Футбол
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
Лидер сборной Украины хочет поиграть за ЛНЗ, но все зависит от Динамо
28.05.2026, 07:27 2
Футбол
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 13
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем