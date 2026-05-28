Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Газон на стадионе Баварии безжалостно уничтожают
Германия
28 мая 2026, 19:33 | Обновлено 28 мая 2026, 20:18
1112
0

ФОТО. Газон на стадионе Баварии безжалостно уничтожают

На стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене демонтируют футбольное поле

28 мая 2026, 19:33 | Обновлено 28 мая 2026, 20:18
1112
0
ФОТО. Газон на стадионе Баварии безжалостно уничтожают
Bild

На стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене демонтируют футбольное поле в рамках подготовки к предстоящим концертам, которые пройдут этим летом: Linkin Park (11/12 июня), Foo Fighters (17 июня), The Weeknd (25-27 июня), BTS (11/12 июля) и Helene Fischer (17 июля).

После этого возобновятся работы по установке нового поля к началу нового сезона.

Домашний стадион «Баварии» был открыт в 2005 году, он может принять 70 000 зрителей. Футбольный сезон 2026/27 в Германии откроется 22 августа 2026 года матчем за Суперкубок.

По теме:
Арсенал может стать 10-м клубом, который выиграет ЛЧ без поражений
Тренер - открытие АПЛ отказал Милану и нашел другое место работы
Тревожный сигнал. Лидер Манчестер Сити намерен уйти: на радаре гранды
Бавария Альянц Арена Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Руслан Полищук Источник: Bild
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Бокс | 28 мая 2026, 09:53 1
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса

Александр и его промоутерская компания Usyk-17 Promotion проведут вечер бокса в августе

ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
Бокс | 28 мая 2026, 07:45 15
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял громкое решение после скандального боя с Усиком

Рико заявил, что решил завершить карьеру в кикбоксинге

Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Теннис | 28.05.2026, 14:55
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
Очередной рекорд: впервые четыре украинки сыграют в 3-м круге Ролан Гаррос!
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
Футбол | 28.05.2026, 18:38
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты продали вратаря Назара Домчака
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 28.05.2026, 07:02
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
28.05.2026, 05:46 15
Бокс
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 11
Футбол
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
28.05.2026, 08:29 28
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 15
Футбол
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
27.05.2026, 19:00 133
Теннис
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
27.05.2026, 06:52 16
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 11
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем