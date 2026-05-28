ФОТО. Газон на стадионе Баварии безжалостно уничтожают
На стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене демонтируют футбольное поле
На стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене демонтируют футбольное поле в рамках подготовки к предстоящим концертам, которые пройдут этим летом: Linkin Park (11/12 июня), Foo Fighters (17 июня), The Weeknd (25-27 июня), BTS (11/12 июля) и Helene Fischer (17 июля).
После этого возобновятся работы по установке нового поля к началу нового сезона.
Домашний стадион «Баварии» был открыт в 2005 году, он может принять 70 000 зрителей. Футбольный сезон 2026/27 в Германии откроется 22 августа 2026 года матчем за Суперкубок.
The Allianz Arena pitch is being removed to prepare for the upcoming concerts that will take place in the stadium this summer: Linkin Park (June 11/12), Foo Fighters (June 17), The Weeknd (June 25-27), BTS (July 11/12), and Helene Fischer (July 17).— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 28, 2026
After that, work will resume… pic.twitter.com/SUPdRQmReE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр и его промоутерская компания Usyk-17 Promotion проведут вечер бокса в августе
Рико заявил, что решил завершить карьеру в кикбоксинге