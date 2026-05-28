Фабрицио Романо назвал нового тренера Наполи
Команду возглавит Массимилиано Аллегри
Итальянский специалист Массимилиано Аллегри станет главным тренером «Наполи». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, экс-тренер «Милана» согласился на все условия, которые предложил неаполитанский клуб, и в ближайшее время подпишет контракт.
«Наполи» завершил сезон на 2-м месте турнирной таблицы чемпионата Италии – с Антонио Конте, который в предстоящем сезоне с командой работать не будет, удалось набрать 76 пунктов.
«Милан» с Аллегри в прошедшем сезоне набрал 70 очков и занял 5-е место.
Ранее Конте признался, почему решил уйти из «Наполи».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
