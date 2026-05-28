Тарас Степаненко присоединился к сборной Украины.

Легенда «Шахтера» завершил карьеру футболиста по окончанию текущего сезона Украинской Премьер-лиги, последние полгода провел в составе «Колоса».

Степаненко занял место ассистента главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры.

Во время сборов Украины проведет два матча: со сборными Польши (31 мая) и Дании (7 июня).

ФОТО. Тарас Степаненко присоединился к сборной Украины

УАФ

УАФ