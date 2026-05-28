Сборная УКРАИНЫ28 мая 2026, 19:09 | Обновлено 28 мая 2026, 19:13
ФОТО. Тарас Степаненко присоединился к сборной Украины
Легенда «Шахтера» будет занимать пост ассистента Андреа Мальдеры
Тарас Степаненко присоединился к сборной Украины.
Легенда «Шахтера» завершил карьеру футболиста по окончанию текущего сезона Украинской Премьер-лиги, последние полгода провел в составе «Колоса».
Степаненко занял место ассистента главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры.
Во время сборов Украины проведет два матча: со сборными Польши (31 мая) и Дании (7 июня).
