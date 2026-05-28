Источник назвал причину перехода Караваева из Динамо в Шахтер
Александр выбрал не только более длинный контракт, но и большие деньги
Украинский фланговый защитник киевского «Динамо» Александр Караваев на правах свободного агента перейдет в донецкий «Шахтер», сообщают СМИ.
Как сообщает украинский журналист Сергей Тищенко, «горняки» сумели убедить 33-летнего футболиста согласиться на переход не только более длительным сроком действия предложенного контракта, но и более высокой зарплатой.
Также игрока привлекла возможность получать стабильную игровую практику и шанс сыграть в Лиге чемпионов.
В сезоне 2025/26 Александр Караваев провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
Щодо тривалості контракту - то сумнівно, навряд чи ШД буде його підписувати на 3-5 років, враховуючи його вік.
Щодо грошей - та напевно ШД платить більше, але і в ДК Караваєв заробив вже стільки, що гроші навряд чи є ключовим чинником при виборі клубу