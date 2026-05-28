  Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня
Реал, Боруссия, Жирона. Заявка молодежной сборной Украины на матчи июня

Унаи Мельгоса отобрал 23 футболистов

УАФ. Унаи Мельгоса

Главный тренер юношеской сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса объявил состав команды на июньские товарищеские матчи.

В список тренера вошли 23 футболиста.

Состав молодежной сборной Украины (U-21)

Вратари: Илья Попович («Кишварда», Венгрия), Владислав Крапивцов («Жирона», Испания), Илья Волошин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Алексей Гусев («Кудровка»), Сергей Корнийчук («Верес» Ровно), Владимир Виливальд («Кривбасс» Кривой Рог), Илья Крупский («Металлист 1925», Харьков), Владислав Захарченко, Максим Коробов (оба — «Динамо», Киев), Владислав Кисиль («Понферрадина», Понферрада, Испания), Виталий Холод («Карпаты», Львов).

Полузащитники: Андрей Маткевич («Динамо» Киев), Ярослав Шевченко («Кривбасс» Кривой Рог), Артем Гусол («Колос» Ковалевка), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы), Олег Федор («Полесье» Житомир), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Иван Варфоломеев («Линкольн», Англия), Даниил Кревсун («Боруссия» Дортмунд, Германия), Антон Царенко («Лехия» Гданьск, Польша), Руслан Видиш («Гент», Бельгия).

Нападающие: Александр Пищур («Дьёр», Венгрия), Вадим Сидун («Эпицентр» Каменец-Подольский).

Сбор команды начнется 31 мая. В словенском городе Рогашка-Слотина коллектив проведет два матча против сверстников из США (5 июня) и Японии (8 июня).

Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Не могу найти ни одного игрока из новоиспеченного кабинетного шапиньона Украины. Где они? В чем тогда смысл открывать школы по всей Украине, если украинцы там играть не будут никогда.
Нікого з Шахтаря? Як так? Ставка лише на бразильців?
