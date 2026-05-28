Впервые в истории один футболист взял два еврокубка за сезон

Ивуарийский футболист Эванн Гессан стал первым игроком в истории, который в один сезон выиграл два еврокубка. В первой части сезона 24-летний вингер играл в Лиге Европы за «Астон Виллу» и отметился двумя голами в семи матчах. После зимнего трансферного окна он продолжил карьеру в «Кристал Пэлас», где провел шесть поединков и забил один мяч в Лиге конференций.

«Астон Вилла» выиграла второй по значимости еврокубок, а «Кристал Пэлас», одолев «Райо Вальекано» в среду (1:0), стал победителем Лиги конференций.

Не так давно футболисты не имели права играть за две команды по ходу одного еврокубкового сезона.