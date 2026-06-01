ВИДЕО. Новое правило ФИФА. Как сборная пострадала от незнания
Исландия проиграла матч Японии, а всему виной нововведение
31 мая футбольные болельщики стали свидетелями применения нового правила ФИФА за несколько дней до старта чемпионата мира 2026.
В товарищеском матче между сборными Японии и Исландии было использовано нововведение, которое принесло пользу азиатской команде.
Игрок сборной Исландии Кристиан Глиссон во время замены покидал поле более 10 секунд, поэтому судья попросил нового футболиста подождать у боковой линии, и команда в течение одной минуты играла в меньшинстве.
Пока сборная Исландии действовала вдесятером, японцы воспользовались ошибкой соперника и забили единственный мяч в матче (1:0).
🚨 New World Cup rule in action:— World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 31, 2026
Hlynsson 🇮🇸 took more than 10 secs to leave the field during his substitution.
As a result, his replacement had to wait a full minute before entering.
In that minute, Japan 🇯🇵 scored. pic.twitter.com/fcCaYgdFtz
