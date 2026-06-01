ВИДЕО. Новое правило ФИФА. Как сборная пострадала от незнания

31 мая футбольные болельщики стали свидетелями применения нового правила ФИФА за несколько дней до старта чемпионата мира 2026.

В товарищеском матче между сборными Японии и Исландии было использовано нововведение, которое принесло пользу азиатской команде.

Игрок сборной Исландии Кристиан Глиссон во время замены покидал поле более 10 секунд, поэтому судья попросил нового футболиста подождать у боковой линии, и команда в течение одной минуты играла в меньшинстве.

Пока сборная Исландии действовала вдесятером, японцы воспользовались ошибкой соперника и забили единственный мяч в матче (1:0).