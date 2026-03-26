  ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА объявила о новых правилах в футболе перед стартом ЧМ
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА объявила о новых правилах в футболе перед стартом ЧМ

Изменения коснутся ударов от ворот, угловых, аутов, замен, медицинской помощи и влиянии VAR

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила об изменении некоторых правил, которые вступят в силу перед чемпионатом мира 2026 года:

Замена с ограниченным временем

Заменённому игроку дается максимум 10 секунд, чтобы покинуть поле. Если он задерживается, футболист, который намерен вступить в игру, будет вынужден подождать одну минуту, в результате чего команда временно окажеться в меньшинстве.

Время для вбрасываний и ударов от ворот

Для вбрасываний и ударов от ворот будет использоваться 5-секундный таймер . Превышение этого времени приведет к потере владения мячом.

Медицинская помощь вне игрового поля

Игрок, которому оказывается медицинская помощь, должен покинуть поле и подождать одну минуту, прежде чем вернуться, за исключением случаев, когда травма была получена в результате нарушения правил, наказуемого карточкой.

Больше обзоров VAR

Система VAR сможет пересматривать повторные желтые карточки, которые приводят к красной карточке, а также ошибочно назначенные угловые удары.

Капитан и судьи

Укрепляется правило, согласно которому только капитан может подойти к судье с просьбой о разъяснениях; остальные игроки могут быть наказаны желтой карточкой, если окружат судью.

Николай Тытюк Источник: ФИФА
_ Moore
Хто запускатиме таймер на 5 чи 10 секунд? Яким чином буде віддано м'яч супернику, якщо це правило буде порушено?
Likarua
На рахунок кутових - це я вітаю
easterly
Цікавий останній пункт. Якщо після ЧС правила залишаються, то наперед вже знаю, які команди при адекватному судді, будуть отримувати ці картки). Любителі трактувати своє бачення моментів на полі будуть довго звикати. Єдине - якщо судєйка свій(тіпа романової), то спочатку будуть поблажки. Але правидний гнів сашка атебевського поставить все на місця
odiniznashih
С актами давно надо было решать, мало того, что секунд 20 часто не могут решить куда бросать, так ещё половина вбрасываний выполняют неправильно
