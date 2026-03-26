ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА объявила о новых правилах в футболе перед стартом ЧМ
Изменения коснутся ударов от ворот, угловых, аутов, замен, медицинской помощи и влиянии VAR
Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила об изменении некоторых правил, которые вступят в силу перед чемпионатом мира 2026 года:
Замена с ограниченным временем
Заменённому игроку дается максимум 10 секунд, чтобы покинуть поле. Если он задерживается, футболист, который намерен вступить в игру, будет вынужден подождать одну минуту, в результате чего команда временно окажеться в меньшинстве.
Время для вбрасываний и ударов от ворот
Для вбрасываний и ударов от ворот будет использоваться 5-секундный таймер . Превышение этого времени приведет к потере владения мячом.
Медицинская помощь вне игрового поля
Игрок, которому оказывается медицинская помощь, должен покинуть поле и подождать одну минуту, прежде чем вернуться, за исключением случаев, когда травма была получена в результате нарушения правил, наказуемого карточкой.
Больше обзоров VAR
Система VAR сможет пересматривать повторные желтые карточки, которые приводят к красной карточке, а также ошибочно назначенные угловые удары.
Капитан и судьи
Укрепляется правило, согласно которому только капитан может подойти к судье с просьбой о разъяснениях; остальные игроки могут быть наказаны желтой карточкой, если окружат судью.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA have officially announced the new rules for the 2026 World Cup!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 26, 2026
1️⃣ 𝗤𝗨𝗜𝗖𝗞 𝗦𝗨𝗕𝗦: When a player is taken off, he has 10 seconds to leave the pitch. If they take longer, their replacement will have to wait one minute before entering, leaving his… pic.twitter.com/ni4LIZlXjj
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ситуация с вратарем Реала вызвала резонанс
Виктор Выхрист победил Ваха