ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА объявила о новых правилах в футболе перед стартом ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) официально объявила об изменении некоторых правил, которые вступят в силу перед чемпионатом мира 2026 года:

Замена с ограниченным временем

Заменённому игроку дается максимум 10 секунд, чтобы покинуть поле. Если он задерживается, футболист, который намерен вступить в игру, будет вынужден подождать одну минуту, в результате чего команда временно окажеться в меньшинстве.

Время для вбрасываний и ударов от ворот

Для вбрасываний и ударов от ворот будет использоваться 5-секундный таймер . Превышение этого времени приведет к потере владения мячом.

Медицинская помощь вне игрового поля

Игрок, которому оказывается медицинская помощь, должен покинуть поле и подождать одну минуту, прежде чем вернуться, за исключением случаев, когда травма была получена в результате нарушения правил, наказуемого карточкой.

Больше обзоров VAR

Система VAR сможет пересматривать повторные желтые карточки, которые приводят к красной карточке, а также ошибочно назначенные угловые удары.

Капитан и судьи

Укрепляется правило, согласно которому только капитан может подойти к судье с просьбой о разъяснениях; остальные игроки могут быть наказаны желтой карточкой, если окружат судью.