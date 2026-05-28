Бразилия в шоке. Неймар пропустил тренировку, а его клуб обвинили
«Сантос» скрыл травму игрока
Звездный вингер Неймар рискует пропустить тренировочный сбор национальной команды Бразилии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Долгожданное возвращение футболиста в сборную получилось громким, но при этом и скандальным: Неймар уже на старте первой тренировки почувствовал дискомфорт в области голени и отправился на медицинское обследование.
После прохождения МРТ вингер в подавленном настроении покинул расположение команды. Результаты детального обследования показали, что у игрока не просто отек или дискомфорт в ноге, а серьезное повреждение, на лечение которого потребуется 2-3 недели.
Вероятно, из-за повреждения Неймар не примет участия в товарищеских матчах Бразилии против Панамы и Египта, которые должны были стать последним этапом подготовки сборной перед ЧМ-2026.
Федерация футбола Бразилии обвинила «Сантос» в этой ситуации, поскольку клуб скрыл травму Неймара и продолжает настаивать на отсутствии проблем у игрока.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти и его штаб активно обсуждают ситуацию вокруг Неймара. Если травма помешает вингеру выступить на мундиале, у сборной будет запасной вариант: Бразилия сможет до 1 июня внести изменения в заявку и вызвать другого футболиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
Пабло Парра высказался о возможном переходе аргентинца в Барселону
Насправді Бразилію шокувало б, якби Неймар не пропустив тренування. Бо останніми роками пропускати тренування (і не лише тренування) - його улюблене заняття.