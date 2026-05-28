  Бразилия в шоке. Неймар пропустил тренировку, а его клуб обвинили
28 мая 2026, 15:51 | Обновлено 28 мая 2026, 16:42
Бразилия в шоке. Неймар пропустил тренировку, а его клуб обвинили

«Сантос» скрыл травму игрока

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный вингер Неймар рискует пропустить тренировочный сбор национальной команды Бразилии в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Долгожданное возвращение футболиста в сборную получилось громким, но при этом и скандальным: Неймар уже на старте первой тренировки почувствовал дискомфорт в области голени и отправился на медицинское обследование.

После прохождения МРТ вингер в подавленном настроении покинул расположение команды. Результаты детального обследования показали, что у игрока не просто отек или дискомфорт в ноге, а серьезное повреждение, на лечение которого потребуется 2-3 недели.

Вероятно, из-за повреждения Неймар не примет участия в товарищеских матчах Бразилии против Панамы и Египта, которые должны были стать последним этапом подготовки сборной перед ЧМ-2026.

Федерация футбола Бразилии обвинила «Сантос» в этой ситуации, поскольку клуб скрыл травму Неймара и продолжает настаивать на отсутствии проблем у игрока.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти и его штаб активно обсуждают ситуацию вокруг Неймара. Если травма помешает вингеру выступить на мундиале, у сборной будет запасной вариант: Бразилия сможет до 1 июня внести изменения в заявку и вызвать другого футболиста.

Андрей Витренко Источник: Globo Esporte
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Журналист: «Альварес забил меньше Ваната, на которого не должен равняться»
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Комо в Лиге чемпионов. Что удивляет в сенсационном прорыве этого клуба
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
та він і не заслуговував на виклик в збірну. Викликали через великий тиск федерації футболу Бразилії, суспільства та ФІФА, яке хоче бачити зірок футболу на Мундіалі - це збільшує продажі та популяризує футбол.
воно може і на краще, вибудовувати гру без Неймара, який зламається у 1-2 матчі
очікування від цієї Бразилії- мінімальні. З таким бардаком - вони не конкуренти топ збірним
"Бразилія шокована. Неймар пропустив тренування" ))
Насправді Бразилію шокувало б, якби Неймар не пропустив тренування. Бо останніми роками пропускати тренування (і не лише тренування) - його улюблене заняття.
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Сделка почти заключена. Динамо делает первый громкий трансфер
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
