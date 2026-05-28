Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Могу подтвердить, что принял приглашение Динамо»

Бывший главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный подтвердил, что принял предложение киевского «Динамо» о присоединении к штабу Игоря Костюка:

– Анатолий Петрович, вы покинули пост тренера «Виктории» и будете работать в штабе «Динамо»?

– Да, могу подтвердить эту новость. Больше комментировать нечего. Пока так, а дальше посмотрим, как оно будет. «Динамо» находится в отпуске, поэтому нечего сейчас больше сказать.

Однако «Викторию» оставил и принял приглашение «Динамо» – это факт.

– Вы не будете с «Викторией» в последнем туре Первой лиги против «Феникса-Мариуполя»?

– Нет, последний тур этого сезона «Виктория» уже проведет без меня, – рассказал Бессмертный.

Бессмертный возглавлял «Викторию» с лета 2023 года и во главе команды провел 94 матча, в которых одержал 39 побед, 24 раза сыграл вничью и потерпел 31 поражение.