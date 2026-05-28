Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Могу подтвердить, что принял приглашение Динамо»
Украина. Премьер лига
28 мая 2026, 14:47 | Обновлено 28 мая 2026, 15:40
1693
1

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Могу подтвердить, что принял приглашение Динамо»

Главный тренер сумской «Виктории» покинул клуб Первой лиги и присоединится к «бело-синим»

28 мая 2026, 14:47 | Обновлено 28 мая 2026, 15:40
1693
1 Comments
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Могу подтвердить, что принял приглашение Динамо»
ФК Виктория Сумы. Анатолий Бессмертный

Бывший главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный подтвердил, что принял предложение киевского «Динамо» о присоединении к штабу Игоря Костюка:

– Анатолий Петрович, вы покинули пост тренера «Виктории» и будете работать в штабе «Динамо»?

– Да, могу подтвердить эту новость. Больше комментировать нечего. Пока так, а дальше посмотрим, как оно будет. «Динамо» находится в отпуске, поэтому нечего сейчас больше сказать.

Однако «Викторию» оставил и принял приглашение «Динамо» – это факт.

– Вы не будете с «Викторией» в последнем туре Первой лиги против «Феникса-Мариуполя»?

– Нет, последний тур этого сезона «Виктория» уже проведет без меня, – рассказал Бессмертный.

Бессмертный возглавлял «Викторию» с лета 2023 года и во главе команды провел 94 матча, в которых одержал 39 побед, 24 раза сыграл вничью и потерпел 31 поражение.

По теме:
Мальдера объяснил, почему игроки ЛНЗ не получили вызов в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Серии А отпустил тренера, который принес желанный трофей
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с голкипером. Он ушел бесплатно
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Динамо Киев Виктория Сумы Анатолий Бессмертный назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
Бокс | 28 мая 2026, 08:08 14
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико
ОФИЦИАЛЬНО. WBC вынесла вердикт Усику после скандального боя с Рико

Организация обязала украинца защитить титул против Кабайела

Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Теннис | 28 мая 2026, 14:25 63
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Олейникова дожала австралийку и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026

Александра вырвала победу у Кимберли Биррелл на супертай-брейке

Журналист: «Альварес забил меньше Ваната, на которого не должен равняться»
Футбол | 28.05.2026, 15:42
Журналист: «Альварес забил меньше Ваната, на которого не должен равняться»
Журналист: «Альварес забил меньше Ваната, на которого не должен равняться»
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 28.05.2026, 05:46
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Футбол | 28.05.2026, 09:04
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Пусть Шевченко не обижается, но Ярмоленко...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
вот это уровень
Ответить
-1
Популярные новости
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
Национальный рекорд. Впервые пять украинок вышли во 2-й раунд Ролан Гаррос
Национальный рекорд. Впервые пять украинок вышли во 2-й раунд Ролан Гаррос
27.05.2026, 00:20 20
Теннис
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 14
Футбол
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
Бенфика определила сумму, за которую отправит Судакова в АПЛ
28.05.2026, 05:02 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 1
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 15
Футбол
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
Французский клуб намерен оформить трансфер форварда сборной Украины
27.05.2026, 18:37 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии вышла в четвертьфинал
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии вышла в четвертьфинал
26.05.2026, 17:14 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем