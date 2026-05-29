Мальдера назвал игрока Динамо, который считается лидером сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера оценил влияние вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, который вернулся в расположение «сине-желтых»:

«Мне нужно, чтобы все игроки повысили свой уровень в пределах своих возможностей. Но прежде нужно увеличить уровень ответственности среди футболистов сборной.

Я хочу с ними об этом поговорить отдельно. Это не должно зависеть только от Ярмоленко или любого другого игрока. Мы все должны стать более ответственными.

Фигура Ярмоленко, которого я знаю, важна для команды, поскольку все признают его лидером сборной. Он был капитаном «Динамо», много лет играл на международном уровне.

Я уважаю его как футболиста, но нужно понимать, что он уже не тот, каким был пять лет назад. Он очень умный футболист, и сам это признает.

Быть игроком сборной означает, что ты можешь быть здесь сейчас, а потом – не попасть на следующий сбор. Это касается всех. У Ярмоленко немного больше опыта.

Сегодня это игрок, которого можно заслуженно вызвать в сборную. Он не травмирован и может внести свой вклад. Если он поможет команде объединиться – это станет его дополнительной ценностью», – признался Мальдера.

Ярмоленко имеет возможность сыграть в двух товарищеских матчах в составе сборной Украины – против Польши (31 мая) и Дании (7 июня).