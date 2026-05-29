Мальдера оценил перспективы Ваната и Ярмолюка в составе сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал отсутствие форварда «Жироны» Владислава Ваната и полузащитника «Брентфорда» Егора Ярмолюка в лагере «сине-желтых»:

«Важно полностью восстановиться от травм, не нужно форсировать события. Мне очень жаль, что не будет Ваната, потому что я не знаю его лично и хотел бы познакомиться.

Знаю, что его травма не очень серьезная, но он не смог приехать на это сбор. Владислав является важной составляющей этой команды, и в будущем я буду наблюдать за ним.

Такая же история с Ярмолюком. Это не тяжелая травма, а лишь незначительное повреждение, помешавшее ему сыграть в чемпионате Англии. Он не выходил на поле и даже не попал в заявку «Брентфорда».

Поэтому мы поговорили с ним, пока он недоступен. Однако я знаю его уровень, ведь знаком с ним лично», – рассказал Мальдера.

В нынешнем сезоне Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», забил десять голов и отдал два ассиста. В активе Ярмолюка – 42 игры за «Брентфорд», один забитый мяч и две результативных передачи.