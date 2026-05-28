Легенда Шахтера: «Эта команда УПЛ приятно удивила. Никто и не ожидал...»
Сергей Ковалев отметил результаты черкасского ЛНЗ
Бывший игрок донецкого Шахтера Сергей Ковалев отметил результаты черкасского ЛНЗ в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.
– Какая команда стала для вас открытием чемпионата?
– Не буду оригинальным, если скажу, что это ЛНЗ. Команда Виталия Пономарева приятно удивила. Никто от нее не ожидал такого рывка в результате и в игре.
Могу только пожелать, чтобы этот успех не был случайным. Хочется, чтобы и в следующем сезоне черкащане боролись за высокие места и были грозой авторитетов, как это было в прошлом чемпионате, – сказал Ковалев.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ совершил настоящую сенсацию под руководством Виталия Пономарева: «фиолетовые» завоевали серебро чемпионата.
