  4. Экс-игрок Шахтера нашел позитив в провальном сезоне Динамо в УПЛ
28 мая 2026, 12:22 | Обновлено 28 мая 2026, 12:40
Сергей Ковалев оценил назначение Игоря Костюка главным тренером «бело-синих»

Легенда донецкого Шахтера Сергей Ковалев оценил выступление киевского «Динамо» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги, назвав положительные моменты.

– Кто разочаровал?

– В первую очередь, это «Динамо». Начало сезона не предвещало бед, но потом команда по каким-то причинам поплыла. Неудачи в УПЛ чередовались с провальными матчами в Лиге конференций, хотя все мы помним, что киевляне начинали с Лиги чемпионов.

Однозначно, что четвертое место в чемпионате для Динамо – это катастрофа. Единственный положительный момент, что после вступления в должность главного тренера Игоря Костюка в основе «бело-синих» стало появляться гораздо больше молодых и перспективных исполнителей.

Тот же Матвей Пономаренко стал открытием весенней части сезона. От этого выигрывает сборная Украины, которая может получить качественного футболиста атаки на долгое время.

Большие ожидания у меня были от выступления «Металлиста 1925», учитывая их финансовые вливания и кадровый потенциал. Посмотрим, как будет в следующем сезоне. Будем считать, что подопечные Младена Бартуловича притирались друг к другу, – сказал Сергей.

