Новости для Забарного. ПСЖ начал переговоры о трансфере россиянина

Полузащитник российской сборной Алексей Батраков может покинуть московский «Локомотив» и продолжить карьеру в чемпионате Франции.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован ПСЖ, который после нескольких недель косвенных контактов официально начал переговоры с представителями игрока.

«Профиль молодого полузащитника высоко ценится внутри парижского клуба, особенно за его креативность, личностные качества и огромный потенциал роста.

Парижский проект привлекателен для Батракова, которому нравится возможность присоединиться к амбициозному клубу с долгосрочными перспективами.

На данном этапе соглашение еще не достигнуто, но переговоры проходят позитивно», – сообщил источник.

В составе ПСЖ выступают россиянин Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный.