Новости для Забарного. ПСЖ начал переговоры о трансфере россиянина
Парижский клуб официально связался с представителями полузащитника Алексея Батракова
Полузащитник российской сборной Алексей Батраков может покинуть московский «Локомотив» и продолжить карьеру в чемпионате Франции.
В услугах 20-летнего футболиста заинтересован ПСЖ, который после нескольких недель косвенных контактов официально начал переговоры с представителями игрока.
«Профиль молодого полузащитника высоко ценится внутри парижского клуба, особенно за его креативность, личностные качества и огромный потенциал роста.
Парижский проект привлекателен для Батракова, которому нравится возможность присоединиться к амбициозному клубу с долгосрочными перспективами.
На данном этапе соглашение еще не достигнуто, но переговоры проходят позитивно», – сообщил источник.
В составе ПСЖ выступают россиянин Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд мейджора в Париже
Сулейман внесет Рико в рейтинг организации после одного боя