Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новости для Забарного. ПСЖ начал переговоры о трансфере россиянина
Франция
28 мая 2026, 10:27 | Обновлено 28 мая 2026, 10:46
2118
2

Новости для Забарного. ПСЖ начал переговоры о трансфере россиянина

Парижский клуб официально связался с представителями полузащитника Алексея Батракова

28 мая 2026, 10:27 | Обновлено 28 мая 2026, 10:46
2118
2 Comments
Новости для Забарного. ПСЖ начал переговоры о трансфере россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

Полузащитник российской сборной Алексей Батраков может покинуть московский «Локомотив» и продолжить карьеру в чемпионате Франции.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован ПСЖ, который после нескольких недель косвенных контактов официально начал переговоры с представителями игрока.

«Профиль молодого полузащитника высоко ценится внутри парижского клуба, особенно за его креативность, личностные качества и огромный потенциал роста.

Парижский проект привлекателен для Батракова, которому нравится возможность присоединиться к амбициозному клубу с долгосрочными перспективами.

На данном этапе соглашение еще не достигнуто, но переговоры проходят позитивно», – сообщил источник.

В составе ПСЖ выступают россиянин Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный.

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Зачем Шахтеру нужен футболист Динамо? Не понимаю»
Карьера Довбика в Роме завершена. Гасперини решил попрощаться с украинцем
Порту сделал предложение по центрфорварду Шахтера
ПСЖ Матвей Сафонов Илья Забарный Алексей Батраков трансферы трансферы Лиги 1
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Теннис | 27 мая 2026, 19:00 130
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос

Украинка неожиданно переиграла Елену и вышла в третий раунд мейджора в Париже

После боя с Усиком. Верховен сразу попадет в рейтинг WBC
Бокс | 28 мая 2026, 04:05 9
После боя с Усиком. Верховен сразу попадет в рейтинг WBC
После боя с Усиком. Верховен сразу попадет в рейтинг WBC

Сулейман внесет Рико в рейтинг организации после одного боя

Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Футбол | 28.05.2026, 08:29
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Футбол | 28.05.2026, 07:08
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Форвард Шахтера может покинуть чемпионат Украины. Есть интерес из Европы
Футбол | 28.05.2026, 10:47
Форвард Шахтера может покинуть чемпионат Украины. Есть интерес из Европы
Форвард Шахтера может покинуть чемпионат Украины. Есть интерес из Европы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
клоака якась псж
Ответить
0
какие плохие ПСЖ, второго русского подписывают. Почему они не думают о рагулях украинцах, у которых будет разрыв жопы от таких трансферов?
Ответить
-3
Популярные новости
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 12
Футбол
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 5
Бокс
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
26.05.2026, 08:39 1
Бокс
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
27.05.2026, 04:32
Бокс
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 15
Футбол
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 6
Футбол
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
Стало известно, почему Караваев отказал Динамо и перешел в Шахтер
26.05.2026, 14:08 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем