Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вот если Пономаренко останется в Динамо...»
Украина. Премьер лига
29 мая 2026, 14:41 |
424
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вот если Пономаренко останется в Динамо...»

Экс-футболист киевского клуба прокомментировал итоги сезона в Украинской Премьер-лиге

29 мая 2026, 14:41 |
424
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вот если Пономаренко останется в Динамо...»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко подвел итоги сезона 2025/26 чемпионата Украины, вспомнив форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко:

– Для меня разочарование номер один – это «Динамо». Четвертое место! Хочу спросить игроков киевлян: вы вообще себя футболистами считаете после такого результата?

Второе – это ситуация в «Александрии». Сначала назначили непонятно кого, затем вернули Шарана. Зачем вообще убирали тренера, чтобы потом его вернуть?

Если бы Шаран с самого начала сезона тренировал команду, то до зоны вылета дело бы не дошло. «Александрии» повезло, что «Рух» снялся и они попали в стыковые матчи.

— Кто из игроков вас разочаровал больше всего?

— Как таковых, разочарований нет, ведь уровень игроков у всех почти одинаковый. Вот если Пономаренко в следующем сезоне останется в «Динамо» и забьет всего пять голов, тогда это и будет разочарованием, – подытожил Леоненко.

В нынешнем сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономарен стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 12 мячами.

По теме:
Лучшим пенальтистом УПЛ-2025/26 стал Хоакин Сифуэнтес
Пихаленок признался, что не перешёл в Жирону из-за Довбика
Самым возрастным бомбардиром сезона-2025/26 стал 36-летний Андрей Ярмоленко
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Матвей Пономаренко Виктор Леоненко Александрия Владимир Шаран Рух Львов
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена
Бокс | 29 мая 2026, 08:42 4
Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена
Красюк назвал причину неудачного выступления Усика против Верховена

Александр считает, что возраст украинца сыграл свою роль

В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
Бокс | 29 мая 2026, 05:44 4
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх
В Америке уничтожили шансы Усика в бою, о котором мечтает Аль-Шейх

Гарсия – о поединке Усик – Бенавидес

Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Футбол | 29.05.2026, 08:04
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
Знаменитый клуб решил подписать Зинченко, которого отпускает Аякс
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Футбол | 29.05.2026, 07:22
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
В Англии поставили точку на звезде сборной Украины
Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Роман Яремчук
Футбол | 29.05.2026, 13:57
Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Роман Яремчук
Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Роман Яремчук
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 16
Футбол
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 15
Футбол
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
Суркис и Костюк решили провести переговоры со скандальным нападающим
28.05.2026, 07:08 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о проведении громкого шоу бокса
28.05.2026, 09:53 2
Бокс
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 8
Бокс
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
Элина повесила баранку. Свитолина вышла в 1/16 финала Ролан Гаррос 2026
27.05.2026, 16:27 10
Теннис
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
Очередной скандал. В УЕФА проигнорировали Украину и подыграли россии
29.05.2026, 07:16 31
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем