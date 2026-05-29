Виктор ЛЕОНЕНКО: «Вот если Пономаренко останется в Динамо...»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко подвел итоги сезона 2025/26 чемпионата Украины, вспомнив форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко:

– Для меня разочарование номер один – это «Динамо». Четвертое место! Хочу спросить игроков киевлян: вы вообще себя футболистами считаете после такого результата?

Второе – это ситуация в «Александрии». Сначала назначили непонятно кого, затем вернули Шарана. Зачем вообще убирали тренера, чтобы потом его вернуть?

Если бы Шаран с самого начала сезона тренировал команду, то до зоны вылета дело бы не дошло. «Александрии» повезло, что «Рух» снялся и они попали в стыковые матчи.

— Кто из игроков вас разочаровал больше всего?

— Как таковых, разочарований нет, ведь уровень игроков у всех почти одинаковый. Вот если Пономаренко в следующем сезоне останется в «Динамо» и забьет всего пять голов, тогда это и будет разочарованием, – подытожил Леоненко.

В нынешнем сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономарен стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 12 мячами.