Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Матета открыл счет в финале Лиги конференций, забив Райо Вальекано
Лига конференций
27 мая 2026, 23:19 | Обновлено 27 мая 2026, 23:25
53
0

ВИДЕО. Матета открыл счет в финале Лиги конференций, забив Райо Вальекано

Кристал Пэлас вышел вперед на 51-й минуте решающего поединка еврокубка

27 мая 2026, 23:19 | Обновлено 27 мая 2026, 23:25
53
0
ВИДЕО. Матета открыл счет в финале Лиги конференций, забив Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский форвард Жан-Филипп Матета открыл счет в финале Лиги конференций 2025/26 между командами Кристал Пэлас и Райо Вальекано.

Матета вывел орлов вперед на 51-й минуте встречи, сделав счет 1:0. Для француза это лишь второй гол в текущем розыгрыше третьего по силе еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча между Кристал Пэлас и Райо Вальекано проходит 27 мая на стадионе Ред Булл Арена в немецком городе Лейпциг.

Лига конференций 2025/26. Финал, 27 мая

Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Матета, 51

❗️ ВИДЕО. Матета открыл счет в финале Лиги конференций, забив Райо Вальекано

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ФОТО. Голкипер Райо Вальекано остановил финал Лиги конференций из-за фаната
Колос – Металлист 1925 – 0:1. Финал женского Кубка Украины. Видео гола
Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Жан-Филипп Матета видео голов и обзор Лига конференций Райо Вальекано Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Райо Вальекано
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИНИСИУС: «Испания – фаворит ЧМ. У них есть Ямаль, один из лучших в мире»
Футбол | 27 мая 2026, 20:18 0
ВИНИСИУС: «Испания – фаворит ЧМ. У них есть Ямаль, один из лучших в мире»
ВИНИСИУС: «Испания – фаворит ЧМ. У них есть Ямаль, один из лучших в мире»

Жуниор назвал Ламина игроком, ради которого болельщики ходят на футбол

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27 мая 2026, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 27.05.2026, 08:21
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Теннис | 27.05.2026, 19:00
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Юлия выбила вторую ракетку! Стародубцева одолела Рыбакину на Ролан Гаррос
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27.05.2026, 09:36
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 4
Футбол
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 8
Футбол
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
Лунин получил официальное предложение о трансфере 
27.05.2026, 08:05 9
Футбол
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
Лига конференций. Стали известны потенциальные соперники ЛНЗ и Полесья в Q2
26.05.2026, 14:23 27
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 5
Бокс
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
26.05.2026, 08:00 3
Бокс
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем