ВИДЕО. Матета открыл счет в финале Лиги конференций, забив Райо Вальекано
Кристал Пэлас вышел вперед на 51-й минуте решающего поединка еврокубка
Французский форвард Жан-Филипп Матета открыл счет в финале Лиги конференций 2025/26 между командами Кристал Пэлас и Райо Вальекано.
Матета вывел орлов вперед на 51-й минуте встречи, сделав счет 1:0. Для француза это лишь второй гол в текущем розыгрыше третьего по силе еврокубка.
Встреча между Кристал Пэлас и Райо Вальекано проходит 27 мая на стадионе Ред Булл Арена в немецком городе Лейпциг.
Лига конференций 2025/26. Финал, 27 мая
Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Матета, 51
