Французский форвард Жан-Филипп Матета открыл счет в финале Лиги конференций 2025/26 между командами Кристал Пэлас и Райо Вальекано.

Матета вывел орлов вперед на 51-й минуте встречи, сделав счет 1:0. Для француза это лишь второй гол в текущем розыгрыше третьего по силе еврокубка.

Встреча между Кристал Пэлас и Райо Вальекано проходит 27 мая на стадионе Ред Булл Арена в немецком городе Лейпциг.

Лига конференций 2025/26. Финал, 27 мая

Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Матета, 51

❗️ ВИДЕО. Матета открыл счет в финале Лиги конференций, забив Райо Вальекано

