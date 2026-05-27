Лига конференций
27 мая 2026, 22:59 | Обновлено 27 мая 2026, 23:05
ФОТО. Голкипер Райо Вальекано остановил финал Лиги конференций из-за фаната

Аугусто Баталья заметил, что одному из болельщиков стало плохо на трибунах стадиона

Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер Райо Вальекано Аугусто Баталья остановил финал Лиги конференций 2025/26 против Кристал Пэлас после того, как увидел, что одному из фанатов испанской команды стало плохо на трибуне стадиона.

На 35-й минуте встречи Баталья подошел к главному арбитру поединка – итальянскому рефери Маурицио Мариани – и указал на инцидент. Судья ненадолго остановил игру, пока болельщику предоставляли помощь. Вскоре встреча была продолжена.

После первого тайма счет в финальном матче ЛК между Кристал Пэлас и Райо Вальекано счет 0:0. Поединок между командами проходит на Ред Булл Арене в немецком городе Лейпциг.

Лига конференций 2025/26. Финал, 27 мая

Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

Даниил Агарков Sport.ua
