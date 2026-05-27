27 мая состоится финальный матч Лиги конференций 2025/26 между командами Кристал Пэлас и Райо Вальекано.

Поединок пройдет на стадионе Ред Булл Арена в Лейпциге. Стартовый свисток главного рефери Маурицио Мариани прозвучит в 22:00 по Киеву.

Кристал Пэлас в плей-офф Лиги конференций под руководством Оливера Гласнера одолел Зриньски Мостар (1:1, 2:0), АЕК Ларнака (0:0, 2:1), Фиорентину (3:0, 1:2) и Шахтер (3:1, 2:1).

Райо Вальекано, наставником которого является Иньиго Перес, выиграл у Самсунспора (3:1, 0:1), АЕКа Афины (3:0, 1:3) и Страсбурга (1:0, 1:0).

Ранее Кристал Пэлас и Райо Вальекано ни разу не пересекались друг с другом, даже в товарищеских поединках.

Обе команды будут бороться за свой первый евротрофей.

Кристал Пэлас – Райо Вальекано. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

