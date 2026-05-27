Фонсека отыгрался с 0:2 по сетам на Ролан Гаррос и вышел на Джоковича
Жоау оформил камбек против Дино Прижмича в матче второго раунда мейджора в Париже
30-й номер мирового рейтинга АТР Жоау Фонсека из Бразилии пробился в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции 2026.
Во втором раунде бразилец в пяти сетах вырвал победу у представителя Хорватии Дино Прижмича (АТР 72) за 3 часа и 30 минут, отыгравшись с 0:2 по партиям.
Ролан Гаррос 2026. 1/16 финала
Жоау Фонсека (Бразилия) [28] – Дино Прижмич (Хорватия) – 3:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:2
Это было первое очное противостояние соперников.
Жоау одержал 50-ю победу в карьере. На Ролан Гаррос бразилец стартовал с выигранного матча против Луки Павловича.
Следующим соперником Фонсеки будет легендарный Новак Джокович – серб во втором круге выбил Валентена Ройе.
