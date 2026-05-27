Бенфика предложила смешные деньги за игрока сборной Украины

Португальская «Бенфика» сделала предложение турецкому «Трабзонспору» по поводу 29-летнего вингера сборной Украины Александра Зубкова.

Источник сообщает, что лиссабонцы предложили туркам 3 миллиона евро за контракт украинца. Это вдвое меньше, чем хотят получить за Зубкова в «Трабзонспоре». Отмечается, что клуб без колебаний отклонил предложение «Бенфики».

Турецкие журналисты указывают, что ситуация относительно будущего Зубкова остается неопределенной. Украинец сообщил руководству о желании покинуть клуб. В «Трабзонспоре» хотели бы оставить игрока в команде, однако готовы рассмотреть предложения по нему в размере от 6 млн евро. Как отмечает известный турецкий инсайдер Хакан Йологлу, вопрос по Александру, скорее всего, будет отложен до завершения ЧМ-2026.

В текущем сезоне Зубков принял участие в 37 матчах «Трабзонспора» во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 12 результативных передач. Украинец помог команде завоевать «бронзу» в национальном первенстве и выиграть Кубок Турции. Контракт Александра с клубом действует еще три года.