  4. Известно, где может продолжить карьеру Цыганков после провала Жироны
Известно, где может продолжить карьеру Цыганков после провала Жироны

Футболист сборной Украины имеет три варианта – Испания, Турция или MLS

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков имеет три варианта для продолжения карьеры после вылета команды из элитного дивизиона чемпионата Испании.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы команды из чемпионатов Испании, Турции и MLS. Нидерландский «Аякс» был вынужден отказаться от трансфера из-за зарплаты игрока.

Одним из главных претендентов на Цыганкова считается «Трабзонспор», в составе которого выступают защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и летом к ним присоединится полузащитник Руслан Малиновский.

«Жирона» понесет серьезные кадровые потери после завершения нынешнего сезона из-за изменений в финансовой иерархии – большинство высокооплачиваемых игроков будут вынуждены покинуть каталонский клуб.

В нынешнем сезоне украинец провел 34 матча, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Комментарии 2
Це через зарплату будуть розпродувати. А умови контракту?! В Іспанію куди? 
Домой в Динамо.
