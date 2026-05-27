Известно, где может продолжить карьеру Цыганков после провала Жироны
Футболист сборной Украины имеет три варианта – Испания, Турция или MLS
Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков имеет три варианта для продолжения карьеры после вылета команды из элитного дивизиона чемпионата Испании.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы команды из чемпионатов Испании, Турции и MLS. Нидерландский «Аякс» был вынужден отказаться от трансфера из-за зарплаты игрока.
Одним из главных претендентов на Цыганкова считается «Трабзонспор», в составе которого выступают защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и летом к ним присоединится полузащитник Руслан Малиновский.
«Жирона» понесет серьезные кадровые потери после завершения нынешнего сезона из-за изменений в финансовой иерархии – большинство высокооплачиваемых игроков будут вынуждены покинуть каталонский клуб.
В нынешнем сезоне украинец провел 34 матча, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.
Informa Mike Verweij de @telegraaf que a día de hoy Viktor Tsygankov, con contrato en el Girona FC hasta 2027, es demasiado caro para fichar por el AFC Ajax.— Ivan Quirós (@QuirosRuiz) May 27, 2026
Se habla también de propuestas de Turquía y la MLS.
Hasta donde sé, varios equipos de La Liga también lo tienen en el… https://t.co/GbBY5iexOV pic.twitter.com/b1xhXmZcrl
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца претендует «Интер»
Специалист хочет видеть больше качественных футболистов в чемпионате