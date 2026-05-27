Известно, где может продолжить карьеру Цыганков после провала Жироны

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков имеет три варианта для продолжения карьеры после вылета команды из элитного дивизиона чемпионата Испании.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы команды из чемпионатов Испании, Турции и MLS. Нидерландский «Аякс» был вынужден отказаться от трансфера из-за зарплаты игрока.

Одним из главных претендентов на Цыганкова считается «Трабзонспор», в составе которого выступают защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков и летом к ним присоединится полузащитник Руслан Малиновский.

«Жирона» понесет серьезные кадровые потери после завершения нынешнего сезона из-за изменений в финансовой иерархии – большинство высокооплачиваемых игроков будут вынуждены покинуть каталонский клуб.

В нынешнем сезоне украинец провел 34 матча, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.