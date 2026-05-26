Жирона может потерять Цыганкова, который присоединится к украинцам

Турецкий «Трабзонспор» начал предварительные переговоры о трансфере игрока сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков с высокой вероятностью покинет клуб после вылета из Ла Лиги. Об этом сообщило издание Fotomac.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», в составе которого играют защитник Арсений Батагов, вингер Александр Зубков, а летом присоединится полузащитник Руслан Малиновский.

«Турецкий клуб продолжает поиски игроков как для правого, так и для левого фланга. На позицию вингера рассматривается Виктор Цыганков, контракт которого истекает 30 июня 2027 года.

«Трабзонспор» в ближайшее время предпримет серьезные шаги, чтобы оформить трансфер украинца. Опытный футболист, обладающий высоким техническим мастерством и результативностью в атаке и передачах, – именно тот профиль, который ищет тренер Фатих Текке.

Цыганков, один из важнейших игроков сборной Украины, – имя, которое порадует болельщиков», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне украинец провел 34 матча, в которых забил семь голов и отдал пять ассистов. Трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

Николай Тытюк Источник: Fotomac
